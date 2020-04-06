TTB: Markette, sokakta eldiven kullanmayın

06 Nisan 2020 Pazartesi, 17:20

TTB, hangi tür maskelerin kullanılabileceğine dair şu önerilerde bulundu:

- Kullanılacak maskeler "tıbbi" maske olmak zorunda değildir. Dünyada genellikle "bez" maskeler veya örtüler kullanılmaktadır.

- Bu tür maskelerin birden çok kez kullanıldığı göz önünde bulundurularak "temiz" olmalarına dikkat edilmelidir.

- Ayrıca el temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır.

- Maske kullanımı sırasında da ellerin göz, burun, ağız ve yüz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

- Toplumdaki bireylerin kullanması önerilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

ELDİVEN GİYMELİ Mİ?

Açıklamada eldiven kullanımına dair de şu uyarılar yer aldı:

-Covid-19’un yayılımını önlemek için el temizliğine dikkat edilmelidir. Kovid-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır.Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır.

- El temizliğini sağlamanın temel yolu el yıkamaktır. El yıkama için normal sabunlar yeterlidir, antiseptikli sabunlara veya özel madde içeren temizleyicilere gerek yoktur.

- El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri veya kolonya kullanılabilir. Ellerde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri veya kolonya, el yıkama kadar etkilidir.

- Maske takmanın korunmada tek başına yeterli olmadığını hatırlayarak el temizliğine dikkat edelim. Ellerimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürmemeye dikkat edelim.