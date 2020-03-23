Tunç Soyer, koronavirüse karşı alınacak ekonomi önlemlerini açıkladı

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:01

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini arttırdı. İzmir'de salgına karşı 24 saat teyakkuz hali sürüyor. Salgını daha en az hasarla atlatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimleri 24 saat esasıyla görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu birimlerde çalışan personele moral pirimi ödeneceğini açıkladı.

500 TL PRİM DESTEĞİ

"Koronayla mücadelede haftalardır canını dişine takıp 24 saat görev yapan çalışanlarımıza gönül borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz." diyen Sodyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi, sahada çalışan dezenfekte ekibi, cenaze işleri, ve huzurevi personeline 500 tl moral primi verileceğini duyurdu.

TASARRUF TEDBİRLERİ ALINACAK

Koronavirüsle mücadele döneminde bir dizi tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını da ifade eden Soyer, "Bu zorlu günlerde Belediyemiz tüm gücüyle İzmirlinin yanında ve hayatın içinde olacak. Planlamamızı yaptık, kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Tasarruf önlemleriyle ilk adımı Belediyemizde atıyoruz. Öncelikli olmayan tüm harcamalarımızı sosyal destek projelerine aktaracağız." ifadelerini kullandı.