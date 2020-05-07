Tunceli’de mağaza müdüründen çalışanına taciz iddiası

07 Mayıs 2020 Perşembe, 17:04

Tunceli’de Mart ayının başlarında büyük bir marketler zincirinin mağaza müdürü olan Y.K., iddiaya göre; mağazada çalışan bir kadına “Sen tecrübelisin, seni bu mağazada müdür yardımcısı yapalım” diyerek teklifte bulundu.

Y.K. ile çalışan kadın teklifi yakınlardaki bir kafede konuşmak için iş yerinden birlikte çıktı. Daha sonra Y.K., gelecek olan mesai arkadaşının da kendisinin de aç olduğunu, bundan kaynaklı eve gitmeleri gerektiğini söyledi.

Y.K'nin eve gittiklerinde kadın çalışanına tacizde bulunduğu iddia edildi. Çalışanın suç duyurusu üzerine Tunceli Barosu Kadın Komisyonu üyeleri yasal süreç başlattı. Tunceli Barosu avukatlarından Eda Erdoğan Can da olayın takipçisi olduklarını ve gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Marketler zincirinin bölge müdürü ise olayla ilgili soruşturma başlattıklarını, gereği ne ise onun yapılacağını aktardı.

Süreç dahilinde Y.K.’nin, yakın bir şehre mağaza müdürü olarak gönderildiği öğrenildi. Bölge müdürü de bugün konuyla ilgili Tunceli’ye gelerek tacize uğrayan çalışanla görüştü.

Sosyal medyada kampanya başlatan Kadın dernekleri Y.K.’nin görevine son verilmesini, marketler zincirinin bu kişiyi korumamasını istedi.