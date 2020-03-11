Türk öğrencier ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:04

ABD Uzay ve Roket Merkezi (USSRC) ve yazılım odaklı teknolojiler alanında küresel çapta faaliyet gösteren Honeywell'in düzenlediği Honeywell Liderlik Akademisi, bu yıl 10'uncu kez ABD'nin Huntsville şehrinde yer alan USSRC'de 23-27 Şubat ve 1-5 Mart'ta iki program olarak gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından 16-18 yaş grubundaki lise öğrencilerinin; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerinin hedeflendiği programa, 45 ülkeden 296 öğrenci katılım sağladı. Programda Türkiye'den; Alman Lisesi 10. sınıf öğrencisi Utku Çavuşoğlu ve Alev Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nil Erdal yer aldı.

"UZAYA ÇIKMIŞ BİR ASTRONOTLA TANIŞMAK ETKİLEYİCİ"

Utku Çavuşoğlu, etkinlik kapsamında uzay teknolojisiyle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra en son teknoloji simülasyon sistemlerini tecrübe ettiklerini belirterek, "Geçmişte uzay çalışmalarına katkıda bulunmuş ve geleceğin uzay çalışmalarının temellerini atan bazı üst düzey mühendislerle ve astronotlarla tanıştım. Uzaya çıkmış bir astronotla tanışma deneyimi benim için kampın en etkileyici kısmıydı" dedi.

"TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDA GÖREV ALMAK İSTİYORUM"

Çavuşoğlu, uzaya olan ilgisinin çocukluk döneminde okuduğu kitaplarla başladığını ve kampın uzay çalışmalarına olan bilgi ve ilgisini artırdığını vurgulayarak, "Astronotların uzaya çıkmadan önce kullandıkları simülasyonları kullanmak unutulmaz bir deneyimdi. Bunun yanı sıra grup olarak simülasyonla gerçekleştirdiğimiz 'uzay görevi' etkinliği de çok ilgi çekiciydi. Ülkemizde de çeşitli şehirlerde uzay kampları ya da öğrencilerin uzay hakkında bilgi birikimlerini geliştirebilecekleri merkezler açılabilir. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye Uzay Ajansı'nda görev almak ya da Türkiye'de bir üniversitede akademisyen olarak çalışıp gelecek nesillerin uzay konusunda daha eğitimli olmasına katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

"İNSANLIĞIN BİR SONRAKİ ADIMINI ATMASINA YARDIMCI OLABİLİRİM"

Bütün simülasyonların ve görevlerin öğretici olduğunu ve kamp sayesinde uzay yolculuğunun zorluklarını daha iyi kavradığını anlatan Nil Erdal, "Her görevi ve simülasyonu bir takım olarak tamamladık. Eğer takım içinde doğru iletişim kurulmazsa hepimiz başarısız oluyorduk. Bu yüzden başarıda sadece teknik bilginin değil birlikte çalışabilme ve iletişim becerilerinin büyük rol oynadığını gördük. Küçüklüğümden beri bilime ve uzaya karşı bir ilgim vardı. Fizik, kimya, biyoloji ve özellikle de matematik benim için hep dersten öteydi. Bu bilimleri kullanarak insanlığın daha önce hiç ulaşamadığı yerlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Gelecekte amaçladığım gibi matematik veya fizik okuyarak yeni nesil buluşların yapılmasına ve insanlığın bir sonraki adımını atmasına yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.