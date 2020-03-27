Türkiye Futbol Federasyonu'nda Covid19 şüphesi!

27 Mart 2020 Cuma, 15:01

Türkiye Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı şok yaşarken tecrübeli teknik adam Galatasaray-Beşiktaş maçı sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurmuş, başta TFF olmak üzere sert sözlerle tepkisini ortaya koymuştu.

İDDİALARA GÖRE TFF’NİN TEK İHMALİ BU DEĞİL!

TFF’de geçtiğimiz hafta işe başlayan ve bundan önce İngiltere’de ikamet eden üst düzey bir profesyonelin TFF’nin Riva Hasan Doğan tesislerinde kaldığı öğrenildi.

Söz konusu kişinin Covid19 salgınıyla ciddi şekilde mücadele veren İngiltere’den gelmesine rağmen kendini karantinaya alınmadığı ve TFF personeli ile yemekhane gibi ortak alanların tamamını paylaştığı, bizzat Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından üst düzey profesyonellerle yüz yüze tanıştırılarak mesaiye başlatıldığı iddia edildi.

Gelen haberlere göre bu durumu TFF personelinin küçük bir kısmı öğrenirken, herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın İngiltere'den gelen personelle iletişim kuranlar büyük panik halinde.

Terim’in TFF’yi insan sağlığını düşünmemekle suçlaması akıllarda tazeliğini korurken, TFF’nin Şubat ve Mart aylarında yurt dışından dönen diğer personellerine de 14 gün karantina kuralına riayet ettirmediği ve kendi iradesiyle karantinaya girenler dışında kalanların rahatlıkla işe gidip geldiği de konuşuluyor.

Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın ne kurum içinde ne de yönetime konuyla alakalı bir bilgilendirmede bulunmadığı için TFF yönetiminin de şaşkın ve endişeli olduğu öğrenildi.

Öte yandan TFF, personeli içinde Covid19 testi pozitif çıkanların olup olmadığına dair bir bilgilendirme yapmaktan kaçınıyor.