Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler derhal serbest bırakılsın

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:41

Açıklamada cezaevindeki gazetecilerin infaz yasasından yararlanamadığı belirtilerek, “Türkiye cezaevlerinde yüzlerce gazeteci tutan bir ülke olma ayıbından bir an önce kurtarılmalı. Halkın haber alma, bilgilenme hakkı çeşitli yollarla örselenmemeli, düşünceyi ifade özgürlüğünün önüne her geçen gün yeni engeller çıkarılmamalı. Haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız. Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Sadece son haftalarda yaşananların bile gazeteciler üzerinde ağır bir baskının göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin haberi nedeniyle başlatılan soruşturmada Cumhuriyet gazetesinden dört haberci İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında Twitter’da paylaştığı bir mesaj nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gazeteciler bütün güç koşullara rağmen ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır.”