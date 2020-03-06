Türkiye kıyılarında 'Akdeniz'in mücevheri' heyecanı

06 Mart 2020 Cuma, 13:01

Mersin Körfezi'nde trol avcılığı yapan Çınar Bey isimli teknede 400 metre derinliklerde farklı bir kalamar türü yakalandı. Teknenin sahipleri durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na bildirdi. Gökoğlu, üniversitesin laboratuvarında yaptığı incelemede türün, "mücevher kalamar" olarak da bilinen histioteuthis reversa olduğunu tespit etti. Gökoğlu ardından histioteuthis reversanın Türkiye kıyılarında yakalandığı, bilimsel bir makaleyle duyuruldu.

"TÜRKİYE KIYILARINDA İLK DEFA"

Kalamarın Akdeniz ekosisteminde çok nadir görüldüğünü belirten Gökoğlu, Türkiye kıyılarında ilk defa yakalanan kalamarın bin metrelerde yaşadığını anlatıyor. O derinliklerde ışık olmadığı için kalamarın üzerlerindeki fotofor hücreleri sayesinde çevresine ışık saçtığını söyleyen Gökoğlu, "Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu nedenle mücevher kalamarı olarak da biliniyor. Balığın diğer bir özelliği ise sağ ve sol gözlerinin büyüklükleri birbirlerinden farklı olması. Eşsiz güzellikte bir balık" diyor.

Gökoğlu, balığın 400 metre derinlikte ve Doğu Akdeniz'de yakalanmasının ilginç olduğunu şu ifadelerle anlatıyor:

"Kalamar daha çok Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na yakın bölgelerinde yaşıyordu. Burada yakalanan kalamar yetişkin bir birey. Yaklaşık 250 gram ağırlığına sahip. Jelimsi bir yapısı bulunuyor."

Gökoğlu, kalamarın Türkiye kıyılarında popülasyonunun artması halinde balıkçılar için de ticari bir değer oluşturabileceğini belirtti.