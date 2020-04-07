Türkiye, Koronavirüs’te tanı ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?

07 Nisan 2020 Salı, 09:14

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan itibarıyla Türkiye’deki Koronavirüs tanı sayısının 30 bin 217’ye; ölüm sayısının da 649’a yükseldiğini duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye’nin 30 bin 217 vaka sayısı ile dünya genelinde 9. sırada yer aldığı listenin ilk 10 sıralaması şöyle:





Türkiye’nin 649 can kaybı ile 12. sırada yer aldığı sıralama ise şöyle:





Johns Hopkins Üniversitesi’nin dünya geneli için hazırladığı Koronavirüs verilerinin tamamı için tıklayın.



Kaynak: Tarafsız haber ajansı