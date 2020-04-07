Türkiye, Koronavirüs’te tanı ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
Sağlık Bakanlığı’nın bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) açıkladığı son veriler, diğer ülkelerdeki verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye Koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında toplam tanı sayısında 9; can kayıplarında da 12. sırada yer aldı.
Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan itibarıyla Türkiye’deki Koronavirüs tanı sayısının 30 bin 217’ye; ölüm sayısının da 649’a yükseldiğini duyurdu.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye’nin 30 bin 217 vaka sayısı ile dünya genelinde 9. sırada yer aldığı listenin ilk 10 sıralaması şöyle:
Türkiye’nin 649 can kaybı ile 12. sırada yer aldığı sıralama ise şöyle:
Johns Hopkins Üniversitesi’nin dünya geneli için hazırladığı Koronavirüs verilerinin tamamı için tıklayın.
Kaynak: Tarafsız haber ajansı
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