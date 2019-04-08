Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Acun Ilıcalı yeni sevgilisiyle yakalandı.

"ŞARIŞIN AŞKI BİTMEYECEK"

Halk Tv'de yer alan habere göre, Miami'de tatil yapan Acun Ilıcalı sarışın bir güzelle motora binerken yakalandı. Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismin kim olduğu ise merak konusu oldu. İddiaya göre gizemli kadının, 20 yaşında Yalova'da yaşayan bir basketbolcu olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısıise, "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" yorumunu yaptı.



AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Subaşı'dan boşandıktan sonra adı birkaç kişiyle anılan Acun Ilıcalı, Miss Turkey birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'le görüntülenmişti. Görüntülerden kısa süre sonra Esen'in Survivor Türkiye-Yunanistan'ın internet üzerinde yayınlanan programını sunmaya başlamıştı. Aşk iddiaları hakkında açıklama yapmayan Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir hamle gelmişti. Ilıcalı, Itır Esen'i sosyal medya hesabı Instagram'dan takibe almıştı.

