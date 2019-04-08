Oğlunun acı haberini aldıktan 3 saat sonra kalp krizinden öldü

Çal ilçesinde yaşayan Reşat Kalaycı, bir süre önce mide kanseri olduğunu öğrendi. Kalaycı, dün öğle saatlerinde, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan, Ortaköy Mahallesi'nde oturan anne Ayşe Kalaycı, 3 saat sonra fenalaştı. Sağlık görevlilerince ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ayşe Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Anne- oğul için bugün öğle vakti Ortaköy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, Belediye Başkanı Yardımcısı Adnan Tatar ve Kalaycı ailesi ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe ile Reşat Kalaycı, Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda, yan yana toprağa verildi.



Çal Belediye Başkanı Akcan, üzüntülü olduklarını belirterek, "Ayşe annemizin yaşlı kalbi, evlat acısına dayanamamış. Kalaycı ailesine ve Ortaköy'e başsağlığı diliyorum. Anne ile evladının 3 saat arayla ölümü hepimizi üzdü" dedi.