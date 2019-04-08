Seçim sonrası ilk analiz!

Polimetre, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir ön rapor hazırladı.En fazla kaybeden AKP2019 Yerel Seçimlerinde en fazla belediye kaybeden siyasi parti AKP olup 74 belediye kaybetmiştir. Bu belediyelerin 3 tanesi büyükşehir, 6 tanesi il, 65 tanesi de ilçe belediyesi.

Diğer kaybeden parti de HDP olup toplam 26 belediye kaybetmiştir. HDP 3 il belediyesi ve 23 ilçebelediyesi kaybetti.

MHP oy oranını artırdı

Bu seçimlerde belediye sayısını en çok arttıran parti MHP olmuştur.

AKP’den MHP’ye geçen 76 ilçe belediyesi var. Bu ilçelerden 15 tanesinde AKP ve MHP ittifak yaparak, 61 tanesinde ise ayrı ayrı seçime girmişler.

Cumhur İttifakının kaybedip, Millet ittifakının kazandığı seçmenlerin, büyükşehirlerde yaşayantüm seçmenlere oranı %43.2 dir.