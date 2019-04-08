AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul Barosu'nun açıklamasına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun Kartal'da yaptığı konuşmada iktidara yakın medyayı eleştirdiği sözlerine tepki gösteren Çelik, ''Bugün CHP’nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. İnsanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor. Medyayı eleştirebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Herkesin ailesi var ve herkes aile konusunda hassas. Çıkıp açık bir şekilde özür dilemelidir'' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAROSU'NUN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Öte yandan, Ömer Çelik açıklamasında İstanbul Barosu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da seçimlerin yenilenebileceği yönündeki imasının ardından yaptığı açıklamaya değindi.

Çelik, İstanbul Barosu'nu eleştirdiği açıklamsında şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'nin kurumlarına, cumhurbaşkanlığı makamına saygı göstermek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Yine bugün net bir şekilde gördüğümüz bir durum. Esasında hukuku temsil etmesi gereken İstanbul Barosu bugün bir açıklama yaparak kendi kendine İstanbul seçimlerinin sonuçlarını ilan ediyor ve herkesi buna uymaya davet ediyor. Baro, parti değildir.

YSK'nın yetkilerini kullanma gibi bir tutum içerisine giremez. Baro'nun kıymetli üyelerine de haksızlık yapan bir açıklamadır. Enteresan olan bir şey de var. CHP'nin İstanbul adayının son birkaç gündür kullandığı argümanların aynısı Baro tarafından dile getiriliyor. CHP adayının konuşma metinlerini Baro'daki bu açıklamayı yapanlar mı yazıyor?

Bu kurum, kendisinin parti olmadığını, kendisinin hukuk kurumu olduğunu bir kez daha hatırlamalıdır.''