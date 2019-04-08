Zindaşti şüphesi: Cinayeti söyledi

Ünğan’ın aynı suçlamadan dolayı cezaevinde bulunan ağabeyi Orhan Ünğan’ın 26 Mart’ta görülen duruşmada yaptığı savunmada, Zindaşti’nın kardeşini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu söylediği öğrenildi. Ünğan kardeşlerin avukatı Kudbettin Kaya da 2 yıl önce son katıldığı duruşmada “Sonraki oturuma gelemeyebilirim. Öldürülme riskim var” şeklindeki ifadelerinin ardından benzer bir cinayete kurban gitmişti.

Olay, önceki gün Bağdat Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte bir kafeden çıkıp otomobiline doğru yürümeye başladı. Ünğan’a aracına bineceği sırada yabancı plakalı bir otomobilden ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Ünğan eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Ünğan kafasına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ünğan’ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinden çıkan 2 tabancaya el koyuldu.

Büyükçekmece’de 2014 yılında Ergenekon Davası’nın gizli tanığı Zindaşti’nin kızı Arzu Sharifi Zindaşti (21) ve şoförünün cip ile trafik ışıklarında durdukları sırada öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yargılanıyordu.

‘Tetikçiler dosyada’

Habertürk’ün haberine göre olaya ilişkin dava 26 Mart günü Bakıköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Orhan Ünğan, Zindaşti’nin kardeşini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu söyledi. Zindaşti’nin Dubai’de husumeti bulunan uyuşturucu baronu Çetin Koç’u nasıl öldürdüğünü anlatan Orhan Ünğan mahkeme tutanağına göre şu ifadeleri kullandı: “Müşteki (Zindaşti) vekili aracılığı ile vermiş olduğu dilekçeler ile Çetin Koç ve şehit Ahmet’in öldürülmesi olayının benim organize ettiğim iddiasında bulunmuş. Ama her nedense Çetin Koç’un öldürülmesi olayına karışan kişinin kaldığı otelin bedelini ödediği anlaşılmıştır... Ayrıca Çetin Koç’un kardeşini kaçırttığı Çetin’i nasıl öldürttüğü yönünde ayrıca kardeşimi öldürtmek üzere kimleri tetikçi olarak tuttuğu İstanbul CBS’nin soruşturma dosyasında yer almaktadır.”

Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan kardeşlerinin avukatlığını yapan Kudbettin Kaya, 31 Ekim 2017 günü Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Kaya da öldürülmeden 10 gün önceki duruşmada “Ben bir sonraki oturumda bulunmayabilirim, zira benim öldürülme riskim vardır veya ben nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürmek zorunda kalabilirim” ifadelerini kullanmıştı. 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonla yakalanan Zindaşti ve 3 adamı yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra skandal bir kararla tahliye edilmişti. Savcının itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan Zindaşti 3 saat içerisinde kayıplara karışmıştı.