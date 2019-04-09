"Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz" demişti... MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü

Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Nihat Atlı’nın başkanlığı, “seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk’ün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra, Saadet Partisi'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı’nın başkanlığı düşürüldü.

Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen ret kararının üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını ve aldıkları netice üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi’nin de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçimlerde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın başkan olması yönünde talep bildirdiklerini kaydetti.

MHP Genel Merkezi ise Atlı’nın başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu.

"Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete..."

Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtayda beklediği öğrenildi.

"Analarını belleyeceğiz" demişti

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbim'in izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.