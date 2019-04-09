2 saat süren doğum operasyonu bebeği komalık etti

Normal doğum yaptırmakla ünlenen, özel hastanedeki kadın doğum uzmanı N.F.'nin, bebeğin iri olmasına rağmen sezaryene yönlenmediğini öne süren Altun, bunun sonucunda doğumda gelişen komplikasyonlarla çocuğunun beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Figen- Onur Altun çifti, doktor ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Edebiyat öğretmeni Figen ve matematik öğretmeni Onur Altun çifti, ilk bebeklerinin doğumu için 2 Mart'ta Çankaya'daki özel hastaneye gitti. Sağlıklı hamilelik dönemi geçiren Figen Altun'a, doğumun başlaması için suni sancı verildi. Altun'a, iddiaya göre, kısa sürede sonuçlanacağı söylenen doğum, yaklaşık 2 saat sürdü. Altun çiftinin Umut Ege adını verdikleri bebekleri, doğumun ardından ambulansla Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ambulansta 2 kez kalbinin durduğu ileri sürülen bebek, hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda da 1 kez kalbi durduğu öne sürülen Umut Ege, 1 ayı aşkın süredir yaşam savaşı veriyor.

Altun çifti, bebekleri iri olmasına rağmen sezaryen yerine normal doğumda ısrar edilmesi nedeniyle beyninde hasar oluştuğunu savundukları Umut Ege'yi henüz kucaklarına alamadıklarını söyledi. Normal doğum yaptırmakla ünlenen kadın doğum uzmanı N.F.'yi suçlayan çift, avukatları ile görüşürken, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'ÇOCUĞUMUN KAFA DERİSİ KALKMIŞ'

Figen Altun, doğum öncesi her şeyin mükemmel gittiğini belirterek, hamileliğinin 37'nci haftasında, bebeğinin iri olabileceğinin kendilerine söylendiğini dile getirdi. Altun, "Bebeğimin 3 kilo 700 gram civarında olduğunu ve iri doğabileceğini söylediler. 40'ıncı haftaya geldiğimizde, o zamana kadar kilo almaması da mümkün değil. Yani iri bir bebek varken, sezaryene yönlendirilmesi gerekiyordu. Doğum sırasında vakum işlemi uygulandı. Vakum işlemi normalde 3 defadan fazla uygulanamıyormuş. 3 defa uygulandıktan sonra çocuk, hala doğmadıysa yine sezaryene alması gerekiyormuş; ama bana 3'ten çok daha fazla kez uygulandı ki çocuğumun kafa derisi kalkmış" dedi.

'DOĞUM RAPORU DEĞİŞTİRİLDİ' İDDİASI

Doğum raporları üzerinde oynama yapıldığını ileri süren Figen Altun, "Doğum raporunu hastaneden vermediler, nüfus müdürlüğünde elime geldi. Bebeğimin boyu 44 santimetre, baş çevresi 38 santimetre yazıyor. 44 santimetre olması mümkün değil, erken doğmuş bir çocukta o boy olur. Anne karnındayken, 'Senin çocuğun uzun boylu olacak' diyordu. Hemen tedavi altında tutulduğu hastaneye gittim. Doğumdan 2 saat sonra gittiği için orada da kayıtları var. Orada; boyunun 51 santimetre, baş çevresinin 36 santimetre olduğu yazıyor. Bebeğin doğduğunda başının iri ya da küçük olması zihinsel olarak bir sıkıntısının olduğunu gösteriyor; ama çocuğun baş çevresinin gayet normal olduğu görülüyor. Benim çocuğumda beyin hasarı var; ama bu beyin hasarını, başı büyük olduğu için gibi göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIZ'

Figen Altun, Umut Ege'nin odasını, kıyafetlerini hazırladıklarını; ama doğum gününden bu yana içeri giremediklerini belirterek, "Eşyalarına bakamıyoruz. Bebeğim kucağımda olması gerekirken, şimdi makinelerin arasında ona dokunmaya çalışıyorum. Bebeğimin bu hala gelmesinden kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum. Avukatımızla birlikte hukuk mücadelesi başlatacağız" dedi.

AVUKAT: OLAY ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Ailenin avukatı Furkan Kamalak da sorumlular hakkında 'taksirle adam yaralamak' suçundan dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Hastane tarafından hazırlanan raporlara göre, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Kamalak, birkaç doktordan görüş alıp, dosya üzerinde yapılan oynamayı ortaya çıkardıklarını kaydetti.