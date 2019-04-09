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Canlı yayında itiraf! ‘Oğlumu öldürdüm…’

Oğulları Engin Karakollu'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran ve eşi Arif Karakollu'dan şüphelenen Şaziment Karakollu'ya kötü haber geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 11:49

[Haber görseli]

Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya gelen baba Arif Karakollu, oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Müge Anlı

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