AKP istanbul'da kendi seçmenini bile ikna edemedi

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların nasıl değerlendirildiğini saptamayı amaçlayan ve yüzde 2.55 hata payı olduğu belirtilen Mediar araştırmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım'a oy veren AKP seçmeninin yüzde 44.01'i usulsüzlük veya hata olduğunu düşündüklerini söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 33.98'i seçime bir usulsüzlük karıştığı konusunda 'kararsız' kaldı ve yüzde 22.01'i "Hayır, sonucu değiştirecek bir hata/usulsüzlük yoktur" dedi.

Diken'in aktardığı araştırma verilerine göre, "İstanbullu AKP seçmeninin yarısından fazlası AKP'li yetkililerin hata ve usulsüzlük olduğu iddialarına inanmıyor."

Yeniden seçim istenmiyor

"Yerel seçimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 65.3'ü 'hayır' yanıtını verirken, yüzde 18.28 'kararsız' kalıyor ve yüzde 16.59 'evet' diyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu seçmeninin sadece yüzde 6.38'inin seçim tekrarı istediği araştırmaya göre, Yıldırım'ın seçmenlerinin ise sadece yüzde 27.58'i bu konuya sıcak bakıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, makul yorum, seçimde usulsüzlük olup olmadığı ile ilgili kararsız Binali Yıldırım seçmeninin, tekrar seçim yapılması fikrine soğuk baktığı yönünde.

"Yine aynı şekilde oy kullanırım"

AKP seçmeninin sorulara verdiği yanıtlarda kararsızların payının hayli yüksek olduğu gözlemleniyor. İmamoğlu seçmeninin yüzde 98.89'u, Yıldırım seçmeninin yüzde 97.21'i seçim tekrarlanırsa "Yine aynı şekilde oy kullanırım" dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 59.04'ü ‘ekonomi' yanıtını verirken, ulusal güvenliğin en önemli sorun olduğunu düşünen seçmenin oranı yüzde 22.75.