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CHP'li Özel'den Devlet Bahçeli'nin o sözlerine tepki: Bu vicdansızlıktır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni seçim düşünülebilir" açıklamasına yine Bahçeli'nin sözleriyle tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 14:58

[Haber görseli]Bahçeli'nin "Yeni seçim düşünülebilir"açıklamalarının ardından CHP'li Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yine Bahçeli'nin seçim gecesi yaptığı "Kazanmak için 1 fazla oy yeterlidir" ifadesini hatırlatarak tepki gösterdi. Özel mesajında "Bu vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in o mesajı:

Bahçeli, seçim gecesi Binali Yıldırım 3500 oy öndeyken "Kazanmak için 1 fazla oy yeterlidir" dedikten 9 gün sonra Ekrem İmamoğlu 15000 oy önde bitirince “Yeni seçim düşünülebilir” dedi.

Bu vicdansızlıktır. Toplum vicdanı rahattır. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu'dur.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Özgür Özel

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