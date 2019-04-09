CHP'li Özel'den Devlet Bahçeli'nin o sözlerine tepki: Bu vicdansızlıktır

Bahçeli'nin "Yeni seçim düşünülebilir"açıklamalarının ardından CHP'li Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yine Bahçeli'nin seçim gecesi yaptığı "Kazanmak için 1 fazla oy yeterlidir" ifadesini hatırlatarak tepki gösterdi. Özel mesajında "Bu vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in o mesajı:

Bahçeli, seçim gecesi Binali Yıldırım 3500 oy öndeyken "Kazanmak için 1 fazla oy yeterlidir" dedikten 9 gün sonra Ekrem İmamoğlu 15000 oy önde bitirince “Yeni seçim düşünülebilir” dedi.

Bu vicdansızlıktır. Toplum vicdanı rahattır. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu'dur.

Bahçeli, seçim gecesi Binali Yıldırım 3500 oy öndeyken "Kazanmak için 1 fazla oy yeterlidir" dedikten 9 gün sonra Ekrem İmamoğlu 15000 oy önde bitirince “Yeni seçim düşünülebilir” dedi.



Bu vicdansızlıktır. Toplum vicdanı rahattır. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu'dur. pic.twitter.com/0BIdVpLN2e — Özgür Özel (@eczozgurozel) 9 Nisan 2019

BAHÇELİ: YENİ BİR SEÇİM DE DÜŞÜNÜLEBİLİNİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir" demişti.