Kayyımlar, Mazıdağı belediyesinde çay ve şeker bile bırakmamış

HDP’li eşbaşkanların mazbatalarını alıp görevlerine başlamasıyla, kayyım yönetimlerinin belediyelere verdikleri zararlar ortaya çıkıyor. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’li eş başkanlar Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, mazbatalarını aldı ve belediyeye geldi. HDP’li Zırığ ve Kutlu, ilçe kaymakamının daha önce kayyım olarak belediyeyi yönettiği kurumda, ilk olarak durum tespiti yapmak istedi. Muhasebe biriminden kısa bir brifing alan eşbaşkanlar, kayyım tarafından belediyenin 200 milyon TL’yi aşkın borç altına sokulduğunu öğrendi. İlçe merkezinde olan belediye binasının da, Cizre Kaymakamlığı’na devredildiği anlaşıldı.



ÇAY VE ŞEKER BİLE BIRAKILMAMAMIŞ



Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de yüzde seçimleri kazanan HDP’li eşbaşkanlar Nalan Özaydın ve İbrahim Çoko, mazbatalarını alıp, belediye binasına geldiler. Başkanlar makamlarına geçtiklerinde, kutlamaya gelen halka çay ikram etmek istedi. Ancak belediyenin çay ocağında ikram edilecek çay ve şekerin olmadığı, çay bardaklarının dahi bulunmadığı ortaya çıktı.