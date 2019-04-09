Ankara'da çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdü. Zehirlenen köpeklerden 8'i öldü 5'i ise klinikte tedavi altına alındı.

Sosyal medyada gündeme gelen olayda, çok sayıda mahalleli ve hayvanseverler sokağa dökülerek tepki gösterdi.

Çok sayıda hayvan koruma derneği yetkilileri ile hayvanseverler bölgeye gitti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.