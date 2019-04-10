Uber şoförlerinden İstanbul'da eylem: Yasal zemine oturtun

Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber'in İstanbul'daki sürücüleri, ABD merkezli şirketin Türkiye'de küçülmeye gitme kararı ardından eylem yaptı.

Yenikapı miting alanında saat 21.00'de toplanan Uber şoförleri araçlarının polis tarafından bağlanmasını protesto etti ve uygulamanın yasal zemine oturtulmasını talep etti. Şoförler "Halk Uber istiyor" sloganı attı.

Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı (LİTAŞ) Metin Magriso, UBER'in Türkiye'de sağlıklı hizmet verememesinden dolayı küçülme kararı aldığını açıkladı.

LİTAŞ Başkanı Magriso gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin araçlarının trafikten men edildiğini hatırlatarak, turistlerin ve diğer müşterilerinin bu durumdan büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatan Magriso, "Bu nedenle partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Bu nedenle biz de burada toplandık. Sadece İstanbul'da 3 bin 600 vergi veren şirketiz. Burada binin üzerinde araç ve 2 bin 600'den fazla Uber ortağı var. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Magriso İstanbul'da uygulamanın 4 buçuk milyon kullanıcısı olduğunu belirtti.

Magriso Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı iddialarının ise asılsız olduğunu söyledi.

Magriso gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada da "Partnerimiz UBER, Türkiye'de bağlı kalmak kaydıyla XL ürününde çok sağlıklı bir hizmet sunamadığından küçülmeye gidiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda araçlarımız çevriliyor, bağlanıyor, sürücü arkadaşlarımız mağdur. Aynı şekilde aracımızı kullanan turistler, müşterilerimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz baştan beri söylemimizi tekrarlıyoruz, devletimize güveniyoruz. Bunu bir yasal zemine oturtarak bizim önümüzü açmasını bekliyoruz. Vergi vermediğimiz konusu tamamen bir algı. Partnerimiz UBER de vergisini tam olarak bir yerli şirketmiş gibi veriyor" dedi.

Uber uygulaması İstanbul'da sarı taksi şoförleri ile Uber şoförleri arasında gerilime neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen Haziran ayında tartışmaya katılarak "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz" demişti.

Son dönemde bazı sarı taksilerin de Uber uygulamasından yolcu aldığı iddia ediliyor.