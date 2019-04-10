Nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Olay, Erciş ilçesi Van Yolu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 6,5 aylık bebeği Eymen Tayyip Sara'ya annesi mama yedirmek istedi. Ancak mama, bebeğin nefes borusuna kaçtı. Solunumu duran ve moraran bebek, baba Ebubekir Sıddık Sara tarafından çağrılan ambulansla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eymen bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eymen Tayyip Sara'nın cansız bedeni, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.