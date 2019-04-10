Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin setinde yaşamını yitiren işçinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı

Çekimine geçtiğimiz günlerde başlanan Netflix'te yayınlanacak olan bir Türk dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay(28), boya yaparken yüksekten düşüp dizi setine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Hasan Karatay'ın önce beyin ölümü gerçekleşti, ardından hayatını kaybetti.



Son yolculuğuna uğurlandı



Kartay'ın cenazesi hastaneden alınıp adli tıp morguna gönderildi. Daha sonra Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda set çalışanı katıldı. Törende aile yakınları gözyaşı döktü.



Sigortası yok



Hasan Karatay'ın amcası Bektaş Karatay, “İçeride film stüdyosu olduğu İçin dekorasyon yapıldığı için boya yapıyormuş. Merdivene çıkmış. Orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, düşmüş. Başı mı döndü, merdiven mi kaydı. Sigortası yokmuş. Sigortası olmadığı bilgisini karakola verdik. Davacı olduğumuzu söyledik zaten. Sigortasız çalıştırdığı İçin gerekli güvenlik önlemi alınmadığı İçin. Yanında bir güvenlik olması lazımdı. Ya da yanında çalışan ustası. Önlemleri alınması lazımdı. Kafasında en azından bir palet olsaydı kurtulurdu. Palet olmadığı İçin kurtaramadık." dedi.



Hasan Karatay'ın düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.