HDP'den YSK'ye 'seçimler yenilensin' başvurusu

Halkların Demokratik Partisi, YSK'nin KHK'li adaylara mazbata vermeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

YSK önünde açıklama yapan Mithat Sancar, bu yerlerde seçimin yenilenmesi için başvuracaklarını duyurdu.

"KARAR BİR GÜNDE NASIL DEĞİŞTİ"

Mithat Sancar, "9 Nisan günü yapılan toplantıda konu tartışılırken adaylara mazbata verilmemesi kararı çoğunlukla alınmış. Seçimin yenilenmesi mi, en çok oyu alan adaya mı mazbata verilmesi kararı alınırken ilk oylamada eşit sayılar çıkmıştır. Bir gün sonra yapılan görüşmede ise oranlar değişmiştir. 7’ye 4 çoğunlukla karar alınmıştır. Seçimin yenilenmesi yönünde oy verenlerin kararı bir günde nasıl değişmiştir" diye konuştu.

Şu ana kadar YSK, Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile Kars Digor’a bağlı Dağpınar beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine karar vermişti.