Burdur'da hayvan katliamı iddiasıyla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma

Burdur'da hayvan barınağının dışındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da yazılı açıklama yaptı.

Duygulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle, Hayvan Dostları Derneği üyelerinin ihbara dayalı olarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde Belediye yetkilileri bulunmadan ölmüş hayvan cesetlerini çıkartarak bunu belediye eliyle öldürülüyormuş gibi yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduklarını söyledi.

'4 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Ortaya çıkan bütün değerlendirmelerin, tutanak ve sonuçların incelendiğini söyleyen Duygulu "Bu durumda ortaya çıkan müessif durumun sonuna kadar gidilmesi, yapılacak araştırma sonucunda oluşacak durumun tespiti sonucunda gerekli en ağır cezalandırma yoluna gidileceğini söyleyebiliriz. Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu incelendi. Soruşturmayı yürütmek üzere bana görevlendirme yapıldı. Soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Veteriner İşleri Müdürü, müdür vekili dahil, veteriner hekim, veteriner teknikerleri, barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatılmış durumdadır" dedi.

'KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR'

Şu ana kadar Veteriner İşleri Müdürüyle beraber 2 görevlinin ifadelerinin alındığını, kullanılan iğne ve enjeksiyon aletlerinin incelendiğini söyleyen Duygulu "Kamera kayıtları inceleniyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bilgi ve bulgular ve patolojiye gönderilen otopsi raporu da dikkate alınarak sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması yoluna gidilecektir. Bu arada 2 çalışan işçiye zorunlu izin verilmiştir. Gerekçesi de şudur: her ikisi de hem 2 Nisan hem de 4 Nisan’daki olayla bağlantıları sebebiyle böyle bir tedbir alınmıştır. Diğer 2 işçinin soruşturması da devam etmektedir. Meydana gelen bu olayda sorumlulukları olmasa da, aynı barınakta görev yapıyor olmalarından dolayı bu konuda soruşturma nereye ulaşacaksa, kime ulaşacaksa tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacaktır. MAKÜ Veterinerlik Fakültesine gönderilen köpek ölülerinin otopsi raporları, kamera kayıtları, bilimsel veriler ile ilgililerden alınan ifadelere göre soruşturma sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kaydetti.