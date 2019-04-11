Bazı belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesini hukukçular yorumladı



Eski Adalet Bakanı ve DSP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesine ilişkin “Ne anayasada, ne yasalarda KHK ile kamu görevinden çıkarılanların belediye başkanı seçilemeyeceklerine dair bir hüküm yoktur” dedi. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Prof. Dr. Adem Sözüer, kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Karara CHP’den de tepki geldi.



Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, YSK’nin KHK ile kamu görevinden çıkarılmış olanlara mazbata verilmemesi ve ikinci sırada en çok oy alan adayların seçilmiş sayılacağı kararına tepki gösterdi.

Türk, “YSK’nin tutanaklarını vermediği belediye başkanı adayları, daha önce 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu’nun 14-16. maddelerinde öngörülen adaylara karşı itiraz, adayların incelenmesi sürecinden geçmiş ve adaylıkları kesinleşerek ilan edilmiş olan insanlardır. Bu adaylardan belediye başkanı seçilmeleri için gerekli oy çoğunluğunu kazananlardan olağanüstü hâl kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmış olanlara şimdi Yüksek Seçim Kurulu’nun tutanaklarını vermemesi, açıkça hukuka aykırı bir uygulamadır” dedi.

Türk, kanunlardaki “Seçilme yeterliği” hükümlerini hatırlatarak, “Anayasanın ‘Milletvekili seçilme yeterliği’ kenar başlıklı 76. maddesinde KHK ile kamu görevinden çıkarılanların milletvekili seçilemeyeceklerine dair bir hüküm yoktur. Dolayısıyla 2972 sayılı Kanun’un belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyesi seçilme yeterliğini bu hükümlere yollama yaparak belirleyen 9. maddesine göre de KHK ile kamu görevinden çıkarılmış olma, belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyesi seçilmeye engel değildir. YSK’nin bu görevlere seçilmek için gerekli oy çoğunluğunu almış olanlara anayasa ve yasaların öngörmediği bir seçilme engeli yaratarak tutanaklarını vermemesi, açıkça hukuka aykırı bir işlemdir” dedi.



‘YSK güvenilirliğini zedeledi’



Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Prof. Dr. Adem Sözüer de “YSK; adaylığını kabul ettiği KHK’lı kişiye, seçimi kazanınca kanunda olmayan seçilme yasağı koyamaz. YSK, anayasal hakkı ihlal etti, içtihadı ile çelişti, güvenilirliğini zedeledi. Vahim” diye yazdı.



Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kararın keyfi olduğunu belirtti.



CHP’den tepki



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YSK’nin kararına tepki gösterdi.



İnce, “Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir” dedi. l Haber Merkezi