12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında

Darbeci generaller ve yakınlarının 2005 yılı sonrası mal varlıkları ve para trafiğini içeren MASAK raporları, müdahil avukatların “tarihi ve vicdani sorumluluk” diyerek mahkemeye sunduğu dilekçeyle ortaya kondu. Mahkeme gözetiminde ve yeminli mali müşavir eşliğinde yapılan inceleme sonrasında hazırlanarak Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, darbeciler ve yakınlarının maddi kazançlarına ilişkin hesap hareketleri ve elde ettikleri gayrımenkuller 52 başlık altında, uzun uzun maddelerle sıralanıyor.



Cuntacı generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın sanık olarak yer aldığı 12 Eylül yargılamasına Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edilecek. Generallerin mal varlıklarının “müsadere” edilmesi ve 12 Eylül mağdurlarına tazmin edilmesinin tartışıldığı, bu arada Yargıtay’a gidip gelen davada, mahkemeye gelen MASAK raporları, müdahil avukatlarınca da incelenebilmişti. Bu varlıkların bir bölümü iddia olarak geçmiş dönemde kamuoyuna yansısa da listelenmiş dökümü ortaya çıkmamıştı.



Tarihi ve vicdani...



Bugünkü dava öncesinde müdahil Muğla Barosu’nu temsil eden avukat Senih Özay, 26 Şubat 2013 günü yaptıkları MASAK raporları incelemesini, dilekçeye dönüştürerek mahkeme dosyasına sundu. MASAK raporunu “tarihi ve vicdani sorumluluk” gereği dilekçesine aldığını kaydeden Özay; gazetecilere, kitap yazacaklara, akademisyenlere ulaşması düşüncesiyle hareket ettiğini kaydetti. Yargılama sürecinde çuval ve klasörlerle mahkemeye gelen cuntacılara ilişkin MASAK raporlarının yalnızca 2005 yılı sonrasını içerdiğini, asıl önemli olanın bu tarihten öncekiler olduğunu vurguladı. Yine de yeminli mali müşavir eşliğinde inceledikleri raporların “aleniyet” kazanmasıyla “borcunu tamamladığını” söyledi.



Özay’ın dilekçesi, darbecilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılması, kendileri ve yakınlarının bu nedenle kazandıkları hakların geri alınması, elde ettikleri kazançların müsadere edilmesi, bu malların mağdur isteklerine tahsisini talep ediyor.



Tapu hareketliliği



Raporda yakınlara ilişkin Datça, Bornova, Muğla, Marmaris, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Dikili, Çorlu, Bodrum, Antalya, Menderes, Pendik, Merzifon, Kadıköy, Darıca, Ataşehir’deki tapu alış ve satış hareketliliği tek tek isimler üzerinden ayrı ayrı maddeleniyor. Hisse senetleri ve banka operasyonları listelenirken de aynı yöntem izleniyor. Garanti Bankası’ndaki 5 ayrı hesaptan yapılan işlemler sıralanırken 880 bin dolarlık virman dikkat çekiyor. Ziraat Bankası’ndaki 10 hesapta dönemin parasıyla 676 bin TL’ye ulaşan hareket gözleniyor. Marmaris ve Kızıltoprak şubelerinden 671 bin 671 TL, Kızıltoprak Şubesi’nden 402 bin 332 TL’lik hareket dikkat çekiyor. Göztepe şubesinde sırasıyla 200, 100, 175, 100, 200, 100, 100 ve 400 binlik hareketler gözleniyor. İşbank Farabi şubesindeki 345 bin 728 dolarlık işlemin yanında 489 bin TL’lik transfer kaydediliyor. Nişantaşı şubesinde 205 bin dolar, Fenerbahçe şubesinde 800 bin TL, Yapı Kredi Özel Bankacılık’ta 320 bin 157 dolar, Akbank Merkez şubede 647 bin dolar, TEB Marmaris Şube’de 268 bin dolarlık hareketler raporda ilk göze çarpanlar arasında.



Araç filosu



Avukat Özay’ın dilekçesine göre MASAK raporlarındaki darbeci ve yakınlarına ait 21 araç, plakalarıyla veriliyor.

EV, ARSA, HİSSE, FON - Yalıkavak’ta 1 ev

- Bodrum İslamhaneler’de 1 ev

- Bodrum Arnavutalan’da 1 ev

- Bodrum Türkkuyu’da 1 ev

- Beşiktaş’ta 2 ev

- Sarıyer’de 2 ev

- Çankaya Karataş’ta 1 ev

- Çankaya Aziziye’de 1 ev

- Manavgat’ta 1 ev

- Marmaris’te 1 ev

- Bodrum Bitez’de 15 bin 808 metrekare arsa

- Sarıyer Pınar mahallesinde arsa

- Bodrum Yeniköy’de arsa

- Bodrum İslamhaneler’de arsa

- Bodrum Yeniköy’de arsa

- Beşiktaş Arnavutköy’de arsa

- Beşiktaş Ortaköy’de arsa

- İstanbul Kadıköy 284-51 parselde 1012 metrekare 24-72 apartmanı, 1 No’lu daire

- Bodrum Kocataşdibi mevkiinde 61-30 paftada, 5 bin 683 metrekarelik arsada 9 adet üç katlı bina, arsanın 1-60 payı

- İstanbul Suaviye Kavisli mevkisinde 61-30 paftada bin 200 metrekarelik arsada 96\2831 pay ile 24 daireden biri

- İstanbul Küçükbakkalköy’de 2849\1 pafta, 1 parselde ....’ya ait mülkiyet görülmekte, Ziraat Bankası’na 90 ve 160 bin TL’lik iki ipotek gözükmektedir

n İstanbul Küçükbakkalköy’de 1884\1 paftada 240 otopark şerhi bulunan arazi, ... ait gözükmekte, 12 blok apartman içerdiği, 160\88468 pay bu kişilere ait görülmektedir

- İstanbul Kadıköy’de 60 paftada, 284 ada 51 parselde 1012 metrekarelik bahçeli apartmanın 38\472 payı ve daireler

- İstanbul Kadıköy’de 1282 metrekarelik arazinin 21 bin 120 payina tekabül eden daireler

- Ankara Çankaya’da 902 parselde 8 bin 450 metrekarelik tarla, tamamı ...’ne ait gözükmekte, üzerinde askeri güvenlik şerhi ve Bakanlar Kurulu’nun afet bölgesi karar şerhi bulunmaktadır

- Ankara 24. Noterliği’nde ...’ye Marmaris, Armutalan, Bakacak mevkii 20 pafta, 1436 parsel, bin metrekarelik intifası.... ait olmak üzere çıplak mülkiyeti ... ait arsaya bina için vekâlet verilmiştir

- İstanbul Şişli Cumhuriyet Mahallesi 994\53 paftada 16 bin 155 metrekarelik arazide, 208\192 bin payda 1 dairenin kayıtlı olduğu, 99 yıllığına TEDAŞ’a kiralandığı görülmüştür

- İstanbul Şişli, Mecidiyeköy 1997\29 paftada iş hanının 4\2 bin 400 payı, dükkân olarak

- İstanbul Beşiktaş’ta 1715\12 paftada 10 bin 745 metrekarelik 8 blokluk apartmanın 2\bin 760 paylı dükkanı

- İstanbul Beşiktaş 1419 paftada 522 metrekarelik arazinin 25\2 bin 400 payı

- İstanbul Beşiktaş Ortaköy mekviinde 1079\172 paftada 60\3380 paylı dubleks daire

- İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa mevkii, 284\51 paftada bin 12 metrekarelik 24\472 paya tekabül eden daire

- İzmir Menderes Özdere’de 5208 parselde 4 ayrı mesken ve dükkân

- İzmir Menderes Özdere’de 5210 parselde 11 bin 275 metrekarelik arazide 22 \ 1122 paya tekabül eden dubleks daire

- Antalya Manavgat Çolaklı Köyü’nde 522\1 parselde 51 bin 513 metrekarede 47 apartman olarak 1\562’si

- Bazı şirketler, çeşitli banka ve şirketlere ait hisse senetleri ve fonlar