'Türkiye’de böylesi hiç görülmedi'

Eski İstanbul Baro Başkanı avukat Turgut Kazan, polisin evleri tek tek dolaşmasına tepki gösterdi. Kazan uygulamaya şu eleştirileri yöneltti:



Savcı yok, yargıç yok: Bu durum, polisin seçim sonucunu değiştirmek amacıyla AKP’ye bağlı İçişleri Bakanlığı’nca kullanıldığını gösterir. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Şimdi hangi maddeye göre suç olduğunu söylesem kim soruşturma açacak, kim gereğini yapacak? O yüzden bu, suç tartışması bir yana çağdışı, demokrasiyle bağdaşmayan, hukuka, insan haklarına ve insanın korkusuz yaşama özgürlüğüne aykırı bir davranıştır ve büyük bir ayıptır. Onlar iktidarı bırakmadığı sürece bu Adalet Bakanı ve bu İçişleri Bakanı’yla kim, ne soruşturması açacak? Savcısı yok, yargıcı yok, bağımsız işleyen mekanizması yok. Demokratik, hukuk devletinin işlediği bir ortamda bu zaten yapılamaz. Bugüne kadar yapamadılar. Seçimden sonra ev basıldığı bugüne kadar görülmedi. Artık iktidarı bırakmamak için her alanda her türlü hukuka aykırı girişim yapacakları anlaşılmaktadır.



Avukat Celal Ülgen de, seçmenin sorgulanmasının konut dokunulmazlığı ve hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturduğunu söyledi. Ülgen uygulamaya ilişkin şunları söyledi:



Anayasa İhlali var: Büyükçekmece’de yaşanan olay tam bir kanunsuzluk ve Anayasa ihlali durumudur. Herhangi bir soruşturması bulunmayan, sanık ve şüpheli olmayan seçmenlerin, üstelik seçmen sıfatından kaynaklanan nedenlerle soruşturmaya uğraması, sorgulanması hem konut dokunulmazlığı hem de hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Ortada bir arama kararı bulunmadığına göre seçmenleri nasıl sorgularsınız? Burdan sonra yapılacak tüm seçimlerde de sorgulanmaktan korkacak bir seçmen kitlesi mi yaratmak istiyorsunuz? Büyükçekmece olayı polis (parti) devleti uygulamasının en çirkin ve en şiddet içeren bölümüdür. Bu ayıp temizlenmelidir ama nasıl? İşte bu artık imkânsızdır ve temizlenmesi mümkün değildir. Arama izni olmadan yapılan aramalar delil olarak kullanılamaz. Zaten ilerde bu kişiler şüpheli veya sanık olarak yargılanmayacaklar. Bunlar şu an sadece ve sadece seçmen listelerinin organize bir biçimde muhalefet tarafından yaratıldığını kanıtlamaya yönelik, kendi aralarında kanıt topluyorlar. Ve hiçbiri delil olarak kullanılamaz. Burada önemli olan seçmenin kime oy verdiğinin sorgulanmasıdır. Bu konuda açılacak bir ceza davasında polislerin hangi amaçla orada oldukları ve delil toplamaya yetkileri olup olmadıkları da sorgulanacaktır.