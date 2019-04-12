ODTÜ’nün bahar şenliğine Rektörlük engeli

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından her yıl düzenlenen şenlik daha önceki yıllarda öğrenciler tarafından ‘Devrim Stadyumu’ olarak adlandırılan alanda yapılıyordu. Rektörlük, öğrencilerin bu yıl da şenliği aynı yerde yapmak istemelerine karşı çıkarak otoparkı adres gösterdi. Öğrenciler bu teklifi kabul etmeyince Rektörlük şenliği iptal etme yoluna gitti.



Bahane ‘yetersizlik’



Rektörlük’ten öğrencilere yapılan açıklamada, “33. Bahar Şenliği düzenlenmeleri ile ilgili UGT ve ilgili diğer topluluklara bir şenlik formatı önerilmiştir. Söz konusu öneri, KKM otopark alanının ve salonlarının kullanımı, burada kurulacak sahne ve yiyecek standlarını içermektedir. Öneri, şenlik formatının geçtiğimiz yıllardaki hali ile kalması talebi ile kabul edilmemiştir. Bu çerçevedeki şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” denildi.



Haluk Levent’ten çağrı



Ünlü sanatçı Haluk Levent, ODTÜ’deki bahar şenliğinin iptal edildiği haberi üzerine Twitter hesabı üzerinden Rektörlüğe ‘şenlik yapılsın’ çağrısı yaptı. Levent, çağrısında, “Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir, iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi Sayın Rektörüm!” ifadelerini kullandı.