Arkadaşlarıyla top oynarken vurulan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 23.45 sıralarında Tekkeköy ilçesine bağlı Cinik Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta top oynayan R.K., bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K.’nın kalçasının üst kısmından tabanca ile açılan ateş sonucu vurulduğunu belirledi. R.K., ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili cinayet bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.