40 yıllık eşini keserle vurarak öldürmüştü! Yeni gelişme

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Yalçın yatakta uyuyan eşi Şaban Yalçın'ın başına keserle defalarca vurdu.

Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçı'nın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şaban Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Dursun Yalçın'ı ve oğlu Ramazan Yalçın'ı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Dursun Yalçın, suçunu itiraf ederek kocası ile arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu bu yüzden öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu Ramazan Dursun ise serbest bırakıldı.

Şaban Yalçın'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Besni Topkapı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.