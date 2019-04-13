FETÖ Borsası'nın kilit ismi serbest bırakıldı

İzmir’de organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, geçen yıl haziran ayında İnterpol tarafından Gürcistan-Batum’da yakalanıp, cezaevine konuldu. Aydınlık, Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı ve aralarında emniyetçi ve siyasetçilerin de yer aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını geçen ocak ayında yazdı.

Aydınlık'tan Gamze Çınlar'ın haberi şöyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 69 şüpheli hakkında hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, liderliğini Serkan Kurtuluş’un yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülen eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş da şüpheliler arasında yer alıyordu. Kudret Dikmen’in gözaltına alınacak olan FETÖ şüphelilerinin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de ‘MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda’ diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı iddia ediliyordu.

Emniyet müdürü Kudret Dikmen ve Ahmet Kurtuluş soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, firari olan Serkan Kurtuluş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.