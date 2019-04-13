Ali Demir'e kol kanat gerenler bugün ne diyecek?

Ankara’daki ÖSYM’ye yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında ÖYSM'nin eski başkanlarından Ali Demir'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Ali Demir Eylül 2010’da ÖSYM başkanı olarak atanmış ve süresinin dolduğu 29 Mart 2015’e kadar bu görevi yürütmüştü. Halen ÖSYM'de aktif olan 6 kişi ve Ali Demir'in gözaltına alınmasıyla o dönemde yaşanan skandallar bir kez daha gündeme geldi.

Ali Demir döneminde yaşanan skandallar şöyle:

2011: 1 milyonun üstünde öğrencinin katıldığı YGS’de şifre skandalı yaşandı. Matematik sorularında yanıtlarının bir şifrelemeyle verildiği ortaya çıktı.

2011: YGS soru kitapçıklarında Fen Bilimleri Testi olmayan kitapçıklar 8 cezaevine dağıtıldı.

2011: ALES’e giren 500 adaya eksik kitapçık verildi.

2011: YGS’ye giren mahkûm adaylara yeni sınav düzenlendi.

2011: ALES’te eksik kitapçıktan mağdur olan adaylar için sınav yeniden düzenlendi.

2011: STS 2011 sınav soruları geçen yılki sorularla aynı çıktı. Sınav iptal edildi, 3 Temmuz’da yeniden yapıldı.

2011: YGS’ye giren Diyarbakır’dan 4 öğrencinin cevap kâğıtlarının kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu 4 öğrenci için ‘özel YGS’ yapıldı.

2012: 1589 kişinin katıldığı avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında AKP Merzifon belediye meclis üyesi karı koca, birinci ve ikinci olarak kazandı. Bir başka evli çift de sınavın 16 ve 17'incisi oldu.

2012: KPSS'de 2. oturum devam ederken iki farklı kaynaktan sabah oturumunda sorulan sorular internete düştü.

2013: Sapanca'da 2013 SBS'ye giren bir öğrencinin soru kitapçığı ve cevap kağıdı çöp kutusunda bulundu.

2013: SBS'de Mersinli Gizem Gül Türkkan'ın ilk sonucu açıklandığında sistemde 485.291 olan SBS puanı sonradan 337.291'e düştü.

2013: Ankara 18. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013'te son kez 8. sınıflar için yaptığı Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yürütmesini durdurdu. SBS yabancı dil testinde 718 adayın sonuçlarının yanlış hesaplanması üzerine yapılan başvuruyu değerlendiren 18. İdare Mahkemesi kararında, "Seviye Belirleme Sınavı'na katılan 1 milyon 112 bin 604 öğrenci için dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği tartışmasızdır" denildi.

2013: Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 2013 Komiser Yardımcılığı Sınavı'ndaki soruların önceden bazı kişilere verildiği, sınav salonlarına soru kitapçığı kutularının açılmış olarak getirildiği, süreye uyulmadığı iddiaları gündeme geldi.

2014: Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, Kandilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ni bitiren ve 2014-2015 eğitim sezonunda sınavsız ön lisans programına yerleşmek isteyen 39 öğrenci, ÖSYM'de okulun tür kodunun farklı yer alması nedeniyle bu haktan yararlanamadıklarını açıkladı.

2014: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nin (TEOG) ilk dönem sonuçları açıklandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf gayrimüslim öğrenciler e-okul sistemine 'G' yani "Sınava girmedi" diye kodlanıp sıfır almış gibi işlem gördüler ve 33.34'e varan puan kaybı yaşadılar.

2014: Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararı üzerine TEOG 2014 birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda kopya tespiti nedeniyle bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin yeniden hesaplandığını açıkladı.

GENÇLER SOKAĞA ÇIKIP PROTESTO ETMİŞTİ

YGS'de yaşanan şifre skandalından sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) raporu, ÖSYM’de soru hazırlayan personelin aynı zamanda dershanelere de soru hazırladığını belirtmişti. ÖSYM Başkanı Ali Demir'in “sehven şifreleme” yapıldığını söylemesinin ardından, Türkiye genelinde protestolar başlamış ve emekleri çalınan yüz binlerce genç sokağa çıkmıştı.

YILDIRIM KAYA, ERDOĞAN'IN O DÖNEMKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Dönemin AKP'li hükümeti ve ÖSYM Ali Demir'e sahip çıkmıştı. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında yapılan toplantıda Demir hakkında açılan soruşturmanın reddedilmesine karar verilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada gençler sokağa çıktığında Erdoğan'ın sözlerini anımsatan Kaya'nın mesajı şöyle: "Recep Tayyip Erdoğan, eski #ÖSYM Başkanı #AliDemir 'in şifreli soru skandalı ortaya çıktığında; Ali Demir'i istifaya çağıran gençleri, "Taksimde bin kişiyi 2 bin kişiyi yürütmek problem değil, biz de onların karşısına beş bin 10 bin genci koyarız"diyerek, tehdit etmişti."

Recep Tayyip Erdoğan, eski #ÖSYM Başkanı #AliDemir 'in şifreli soru skandalı ortaya çıktığında; Ali Demir'i istifaya çağıran gençleri, "Taksimde bin kişiyi 2 bin kişiyi yürütmek problem değil, biz de onların karşısına beş bin 10 bin genci koyarız"diyerek, tehdit etmişti. pic.twitter.com/aC2lM6uxUm — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) 12 Nisan 2019

AKP’li Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, YGS’de şifreleme iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in açıklamalarını doğru ve yeterli olduğu kanaatini taşıdıklarını söylemişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ali Demir’e destek açıklaması yapmıştı.