CHP Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, imar barışı yağmasına son vereceklerinin altını çizdi

Yeni dönemde turizm alanında çalışmalara başladıklarını belirten Aras, iktidarın ortaya çıkardığı imar barışı uygulamasının Bodrum’da vahim boyutlara ulaştığını aktararak, “İktidarın imar barışı diye ortaya attığı uygulama imar yarışına dönüşerek yağmalama boyutuna ulaştı. Bu yağmalamayı durdurmak için kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği başlattık. Bodrum betona teslim olmak üzere ve biz bunu durduracağız. Bodrum’a zarar veren her türlü girişimi engelleyeceğiz” dedi.



Cumhuriyet’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Aras, şunları söyledi:



‘Sezonda inşaata izin yok’



“Çok kısa bir zaman kaldı. Yolların tamiratı, çevre temizliği gibi alanlara yoğunlaşmış durumdayız” diyen başkan Aras, huzurlu bir turizm sezonu için kentte inşaatların yavaşlatılması ve 15 Mayıs’ta tamamen durdurulması için de çalışmalar yürüttüklerini ve sezonda inşaat yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İktidarın kaçak yapılaşmayı resmi hale getirmek için çıkardığı imar barışı uygulamasının Bodrum’da yağma noktasına ulaştığını kaydeden Aras, “İktidarın imar barışı diye ortaya attığı uygulama imar yarışına dönüşerek yağmalama boyutuna ulaştı. Bu yağmalamayı durdurmak için kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği başlattık. Bütünüyle Bodrum’da STK, meslek odası temsilcileri ve yurttaşlarımız ile mücadele ediyoruz. Bodrum betona teslim olmak üzere ve biz bunu durduracağız. Kimseye de bu konuda taviz vermeyeceğiz” dedi.



‘Sorunları tarihe gömeceğiz’



Bodrum’da turizmi çeşitlendireceklerini aktaran Ahmet Aras, “Turizm çeşitlendirilmesi ile ilgili festivaller yapmayı planlamıştık. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Bodrum Peynir Festivali yapıldı. 3 gün sürdü. Sosyal ve çevresel imkânları artıracağız. Festivallerimizi ulusal ve uluslararası gerçekleştireceğiz. Gastronomi, sağlık, kültür, eğitim alanlarında da yapacağımız etkinliklerle Bodrum sadece deniz, kum, güneş ile anılmayacak. Karaova bölgemizde hâlâ tarımla ilgenen yurttaşlarımız var. Bağcılık ve zeytincilik sürüyor. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Üretilen ürünleri turizmle birleştireceğiz” dedi.



Altyapı sorunu bitecek



Bodrum’da turist ağırlamak için kapasite artırma yoluna gideceklerini belirten Aras, “Turizm için bu yıl 1 milyon turist bekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde de yaklaşık 1 milyon 200 bin turiste ulaşabiliriz. Bizim esas amacımız 100 bin yataklı kapasiteye sahip Bodrum’u 2 buçuk milyon turist ağırlayabileceği bir hale getirmek. İktisadi boyutuyla baktığımızda Bodrum’a gelen turistler ortalama günlük 50 dolar harcıyor. Genelde 1 hafta kalıyorlar. 350 dolar harcama yapıyor. Kaliteyi artırdığınızda günlük harcamalar 150 dolara kadar da çıkıyor. Bu da ülke genelinde bir yarar sağlıyor” diye konuştu. Bodrum’un temel sorunlarından olan altyapı sorununu çözeceklerini anlatan Aras, “Önümüzdeki 5 yıllık süreçte alt yapı sorununun bitireceğiz, tarihe gömeceğiz. Atık su tesislerinin hepsini elden geçireceğiz. Bunlar için ödeneğimiz hazır. Bodrum’da yeni bir şey yapmaktan çok olanları çağdaş emsallerinin düzeyine ulaştırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.