Altıok’tan gazetemize ziyaret

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve yazarımız Miyase İlknur tarafından ağırlanan Altıok, seçim sürecini ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri değerlendirdi. Hacıbektaş’ın gazetemizin simge isimleri, başyazarı İlhan Selçuk ve çizeri Turhan Selçuk’un gömütlerinden dolayı Cumhuriyet için özel bir yer olduğunu vurgulayan Küçükkaya, Altıok’a yeni döneminde başarılar diledi.