Kaftancıoğlu katledilişinin 39. yılında anıldı

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan anma törenine Ümit Kaftancıoğlu’nun gelini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Kaftancıoğlu anısına düzenlenen törende Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri sahiplerini buldu.
Kaftancıoğlu, 11 Nisan 1980 gününün sabahı, evinden işe gitmek üzere dışarı çıktığında çapraz ateş açılarak öldürüldü. Emniyet’te, “Onu solcu olduğu için öldürdüm” diye ifade veren Ahmet Mustafa Kıvılcım, Askerî Mahkeme’de önce ömür boyu hapse mahkum edilse de cezası, Askeri Yargıtay’ca bozuldu. Kıvılcım, 4 yıl tutuklulu kaldıktan sonra serbest bırakıldı; azmettirenler de yargı önüne hiç çıkmadı.
İmamoğlu'ndan anma mesajı
Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaştığı,“Bu ülke, bu toplum için üreten, araştıran, sorgulayan herkese sımsıkı sarılmalıyız. Ümit Kaftancıoğlu’nu 39 yıl önce aramızdan aldılar. Öykü ve roman yazıyor, derlemeler yapıyordu. Ne mutlu ki şimdi onun adına düzenlenen öykü yarışmasıyla genç yazarlar teşvik ediliyor” mesajıyla Kaftancıoğlu’nu andı.