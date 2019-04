Ekrem İmamoğlu'ndan Can Bartu ve Metin Oktay paylaşımı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu derbi öncesi resmi Twitter hesabından, "Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız" notuyla Türk futbolunun efsane isimleri Can Bartu ve Metin Oktay'ın bir videosunu paylaştı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı: