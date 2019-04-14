İmamoğlu'nu hedef alan Bahçeli o sözlerini unuttu mu? "Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için "Bundan belediye başkanı olmaz" ifadesini kullandı.



"ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

Bahçeli'nin İmamoğlu'nu hedef alan sözleri, 8 Nisan 2014 tarihinde TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasını akıllara getirdi.



Bahçeli o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olmaz!"

CHP'Lİ HAKVERDİ'DEN TEPKİ

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Bahçeli'nin İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından Bahçeli'nin "Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz" ifadesini kullandığı videoyu paylaşan Hakverdi, "Dün dediği bugünü tutmuyor. Buna sen değil 16 milyon İstanbullu karar verdi" yorumunu yaptı.