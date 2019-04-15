Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına konuk olan İktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındığı geceyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Sönmez, "Herhalde böyle bir şey her konuşan nezarethanemizi tadacak. Ben 6 defa basın savcısının önüne çıktım ama tebligat geldi öyle çıktım. Saat 3:50'de zil çaldı, bu polis dedim.

Açtık kapıyı genç polisler dedilerki 'Hakkınız gözaltı kararı var nedeni Cumhurbaşkanına hakaret' dediler. Bugün birçok avrupa gazetelerinde de benimle ilgili haberler çıktı." dedi.Bu yapılanların ülkeye zarar verdiğini belirten Sönmez, "Bunu yapmasınlar sabaha karşı gazetecilere ellerinde bir kanıt yokken böyle şeyler yapmasınlar. Bu Türkiye'yi dünyada iyi göstermiyor. Gönderirsiniz tebligat sabah kalkar geliriz ifade vermeye. Bu ayıp yeter. Bunu yapmasınlar. Böyle olmaz sabaha karşı ev basılmaz. Bunu yaptılar şimdi bütün dünyada konuşuluyor. Düşünen insanların evine baskın yapılıyor diye konuşuluyor. Ülkenin imajına zarar veriyor." açıklamasını yaptı.