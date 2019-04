İstanbul Güngören'de silahlı saldırı: Kardeşini öldürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Erdoğan Has, bir süredir görüşmediği öğrenilen kardeşi Ergin Has ile karşılaştı. Kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erdoğan Has yanında bulunan silahı eline alarak kardeşi Ergin Has’a 3 el ateş etti. Ergin Has kanlar içinde yere yığılırken, Erdoğan Has ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergin Has’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri kaçan Erdoğan Has’ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ergin Has’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.