AYM’den bülten kararı

Halkevleri, “Yürü Üstüne Üstüne AKP’nin Diktatörün Faşistin, Hırsızın, Kadın Düşmanının” sloganıyla 12 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da yaptığı mitingin duyurusu için Halkevleri Bülteni hazırladı.

Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği, bu bültenle ilgili toplatma kararı verirken dağıtım ve satışını da yasakladı. Halkevleri’nin avukatı Tonguç Cankurt, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek mahkeme, miting hazırlıkları kapsamında hazırlanan ve el konulan bildirinin dağıtımının engellenmesinin toplantı ve gösteri hakkının ihlali olduğuna hükmetti ve Halkevleri’ne tazminat ödenmesine karar verdi. Bültenle ilgili toplatma kararının da kaldırılmasını istedi. Yerel mahkemenin toplatma kararının gerekçesinin muğlak olduğuna işaret edilen gerekçede, şiddete teşvik etmeyen veya şiddet içermeyen toplantılara yapılan çağrıların yasaklanmaması gerektiği belirtildi.