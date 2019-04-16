Eşi tarafından darp edilip eve kilitlenen kadını itfaiye kurtardı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Güney Yıldızı Sitesi'nde meydana geldi. İmam nikahlı Ziynettin K. ve Ayşegül Ç. çifti, iddiaya göre akşam gittikleri yemekten eve döndüklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşegül Ç.'yi başından darp eden Ziynettin K., daha sonra 5 yaşındaki kızlarını da yanına alıp, evden çıktı. Evin kapısını Ayşegül Ç.'nin üzerine kilitleyen Ziynettin K., çocuğunu sitenin güvenliğine bırakıp, uzaklaştı.

Komşularının kavga seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki eve gelen polisler, evin kapısının kadının üzerine kilitlendiğini ve kadının da başından yaralı olduğunu tespit edince, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi istendi. Evin demir kapısını levye ve demir kesme makası ile açan itfaiye ekipleri, yaralı kadına ulaştı. Başından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ayşegül Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin 5 yaşındaki kızını koruma altına alan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.