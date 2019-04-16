Çiçek Abbas'ın o sahnesi Adana'da gerçek oldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen hafta 10 bin 500 liraya otomobil satın alan otobüs şoförü Uğur Köreken, iddiaya göre, akşam evin yakınına park etti. Sabah aracının başına gittiğinde, jantlarla birlikte 4 lastiğin çalındığını fark eden Köreken, şok yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin tuğlalarla kaldırılarak, lastiklerin çalındığını saptadı. Araç üzerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, hırsız ya da hırsızların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.





'FİLM, BAŞIMIZA GELDİ'



Uğur Köreken, 'Çiçek Abbas' filminin gerçek olduğunu dile getirerek, "Hırsızları Allah'a havale ediyorum. İzlediğimiz film, başımıza geldi. Şu anda otomobilime yeni lastik ve jant alacak param yok. Bir süre aracım bu şekilde duracak" dedi.