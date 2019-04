Bursa Barosu Başkanı'ndan KHK paylaşımı: O avukat bu yüzden canına kıydı

Olay akşam saatlerinde Zonguldakta Devrek’in Pınarönü Köyünde meydana geldi. Çaycuma’da bir arkadaşı ile birlikte avukatlık yapan 29 yaşındaki Emir Said İnam, akşam saatlerinde Devrek’in Pınarönü Köyündeki baba evinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri geldi. Eve girdiklerinde Emir Said İnam’ın kanlar içinde cansız bedeniyle karşılaştılar. İnam’ın cansız bedeninin yanında av tüfeği bulan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen İnam’ın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda İnam'ın babasının KHK ile ihraç edilmiş bir öğretmen olduğuna dikkat çekerek, "Hain damgası yemekten yorgun düşmüştü" ifadesini kullandı.



Altun'un paylaşımı şöyle:

Zonguldak Devrek’te 29 yaşındaki genç Av. Emir Said İnam av tüfeği ile intihar etti. Bursa Barosundan kısa bir süre önce Zonguldak Barosuna nakil olmuştu Emir Said. Babası KHK ile ihraç edilmiş bir öğretmendi. Hain damgası yemekten yorgun düşmüştü. Önce Zonguldaktan kaçmış, uzaklaşmaya çalışmıştı. Ama olmamış ve ailemin bana ihtiyacı var diye dönmüştü memleketine. Gerekirse avukatlık da yapmam ama orada olmam lazım diyordu. Öyleyse neden be çocuk? Neden yaşamına son verdin?

Olmadı çocuk olmadı! İnanamıyorum. Çok üzgünüm....

Ondan geriye basına geçilen ölüm haberi kaldı...