CHP'den AKP'nin iddialarına 10 madde ile yanıt





CHP İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart akşamından bugüne kadar olan süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşananları yayınladığı video ile madde madde anlattı.



Yüksek Seçim Kurulu'na da çağrıda bulunulan videoda "YSK'ye sesleniyoruz artık hukukun üstünlüğünü gösterin. Siyasi değil hukuki karar verin. İstanbullunun iradesini kabul edin. Mazbatayı sahibine bir önce verin." ifadeleri yer aldı.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı 10 meddelik 31 Mart İstanbul seçiminde yaşananlar...