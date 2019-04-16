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CHP'den AKP'nin iddialarına 10 madde ile yanıt

AKP'nin itiraz ettiği İstanbul seçimine ilişkin iddialarına, Cumhuriyet Halk Partisi hazırladığı 10 maddelik video ile yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 16:52

[Haber görseli]

CHP İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart akşamından bugüne kadar olan süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşananları yayınladığı video ile madde madde anlattı.

Yüksek Seçim Kurulu'na da çağrıda bulunulan videoda "YSK'ye sesleniyoruz artık hukukun üstünlüğünü gösterin. Siyasi değil hukuki karar verin. İstanbullunun iradesini kabul edin. Mazbatayı sahibine bir önce verin." ifadeleri yer aldı.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı 10 meddelik 31 Mart İstanbul seçiminde yaşananlar...

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Canan Kaftancıoğlu

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