Yerli ve yabancı yatırımcılar seçimin tekrarlanmasının piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirtiyor

AKP’nin İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına ilişkin başvurusuyla Dolar/TL dün 5.78’ten 5.8290 seviyesine yükseldi. Avro/TL de 6.58’i aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD’de yaptığı görüşmelerin yabancı yatırımcılarda hayal kırıklığı yaratması ve ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ek olarak seçim belirsizliği, TL’nin değer kaybında etkili oldu.



İki kayıp ay



Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası müdürü, “Sabah saatlerinde TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını gördük. Bu son dönemde alışkın olmadığımız bir süreçti. ABD’de siyasilerin devam eden görüşmeleri ile birlikte ABD ile ilişkilerin toparlanabileceğine dair iyimserlik oluşmuştu. Ancak sonrasında İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin piyasada yeniden satış yarattığını görüyoruz” dedi. Bankacılar, seçimlerin tekrarlanmasının “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlar.



Londra merkezli Bluebay Asset Management’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti olan Timothy Ash, seçim tekrarının çok ihtiyaç duyulan sıkılaştırmanın ertelenmesine neden olacağını belirterek, “Bize 4 yıl seçim olmayacak demişlerdi” ifadesini kullandı.