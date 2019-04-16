Fatih Portakal'dan AKP'ye valiz eleştirisi

Portakal şunları kaydetti:

"AKP’de, YSK’ya ‘bavulla girip görüntü verelim’ fikri kimindi acaba? Başka bir yol düşünülebilirdi? Geçmişin bazı unutulmayacak fotoğraflarını hemen akla getiriyor aslında. Partide kimilerinin içinde hala gizli FETÖ hayranlığı olduğunu düşünmüyor değilim.

Eğer o hayranlık yoksa da FETÖ'nün taktikleri iyi öğrenilmiş ve unutulmamış. Neden mi? Karşı tarafa psikolojik üstünlük sağlayalım derken, bu durumun algısını kafalarda oluşturuyorlar, belki farkında da olmayabilirler."