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Fatih Portakal'dan AKP'ye valiz eleştirisi

Fatih Portakal, AKP'nin "olağanüstü itiraz" için YSK'ye 3 valiz ile gitmesini sert sözlerle eleştirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 22:37
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AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'a ilişkin olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK’ye gitti. Yavuz ve heyetinin 3 valizle YSK'ye girmesi dikkat çekti.
Gazeteci ve FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal , 3 valizle gidilmesini FETÖ'den tutuklu Mehmet Baransu'nun ziyaretine benzetti.
Portakal şunları kaydetti:

"AKP’de, YSK’ya ‘bavulla girip görüntü verelim’ fikri kimindi acaba? Başka bir yol düşünülebilirdi? Geçmişin bazı unutulmayacak fotoğraflarını hemen akla getiriyor aslında. Partide kimilerinin içinde hala gizli FETÖ hayranlığı olduğunu düşünmüyor değilim.

Eğer o hayranlık yoksa da FETÖ'nün taktikleri iyi öğrenilmiş ve unutulmamış. Neden mi? Karşı tarafa psikolojik üstünlük sağlayalım derken, bu durumun algısını kafalarda oluşturuyorlar, belki farkında da olmayabilirler."

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali İhsan Yavuz

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