Fatih Portakal'dan AKP'ye valiz eleştirisi

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'a ilişkin olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK’ye gitti. Yavuz ve heyetinin 3 valizle YSK'ye girmesi dikkat çekti.
Gazeteci ve FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal , 3 valizle gidilmesini FETÖ'den tutuklu Mehmet Baransu'nun ziyaretine benzetti.
Portakal şunları kaydetti:
"AKP’de, YSK’ya ‘bavulla girip görüntü verelim’ fikri kimindi acaba? Başka bir yol düşünülebilirdi? Geçmişin bazı unutulmayacak fotoğraflarını hemen akla getiriyor aslında. Partide kimilerinin içinde hala gizli FETÖ hayranlığı olduğunu düşünmüyor değilim.
Eğer o hayranlık yoksa da FETÖ'nün taktikleri iyi öğrenilmiş ve unutulmamış. Neden mi? Karşı tarafa psikolojik üstünlük sağlayalım derken, bu durumun algısını kafalarda oluşturuyorlar, belki farkında da olmayabilirler."