AKP'nin kıl payı kazandığı yerde 'kısıtlı seçmen' skandalı

Manisa’nın Yunusemre İlçesi'nde belediye başkanlığı seçiminde AKP ile İYİ Parti arasında kıyasıya yarış yaşandı. 140 bin 700 seçmenin oy kullandığı seçimde ilk açıklamada 61 oy farklı AKP adayının kazandığı belirtildi. 20 sandıkta itiraz olunca fark 21'e düştü. Tüm sandıkların sayılması talebi ise reddedildi.

İlçe ve il seçim kurulunda ret cevabı alan İYİ Parti adayı Kürşat Mithat Özkan, Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz dilekçesi verdi. İYİ Parti'nin dilekçesinde yer alan 462 kişinin usulsüz oy kullandığı itirazını inceleyen YSK, bu kişilerden 14'ünün oy kullanmasının 'usulsüz' olduğunu kabul etti. Ancak bu tespite rağmen seçimin iptali talebi reddedildi.

Dilekçede, 72 kişinin 'oy kullanmaması gereken hükümlü ve zihinsel engelli kısıtlı', 23 kişinin 'oy kullanmaması gereken zihinsel engelli kısıtlı', 17 kişinin 'zihinsel engelli heyet raporu nedeniyle oy kullanmaması gereken zihinsel engelli kısıtlı' ve 31 kişinin de 'oy kullanmaması gereken hükümlü ve engelli kısıtlı' seçmen olduğu bilgisi yer aldı.

143 zihinsel engellinin oy verdiği belirtilirken, 319 kişinin oy kullanamaz olarak yer aldığı aktarıldı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; İYİ Partili Özkan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yani 'hakim'ler insan sağlığını 'hekim'lerden daha çok biliyor. Adalet nerede? YSK değerlendirme yaparken seçmen listelerinde yer alan zihinsel engelli seçmenlerin Devlet hastanelerinden alınmış resmi heyet raporlarını dikkate almamıştır. Sadece bu seçmenlerin Sulh Hukuk Mahkemelerinden vesayet kararları olup olmadığını sorgulamış, vesayet kararları olmayanları dikkate almamıştır. Zihinsel engelli vatandaşlarımız için mahkemeden vesayet kararı alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Takdir kamuoyunundur."