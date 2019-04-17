Sevgilisini onaylamayan babasını hapse attırdı

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ilginç bir cinsel istismar davası görüldü. H.A. adlı genç kadın, erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babası için filmlere konu olacak bir plan yaptı. Okulda rehberlik öğretmenine, “Babam beni taciz ediyor” dedi. Öğretmen okul yönetimiyle irtibata geçerek babayı şikayet etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan baba A.A. cinsel istismar suçundan cezaevine gönderildi.

DARP ETTİĞİM İÇİN…



Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre bugün hâkim karşısına çıkan baba A.A., “Darp ettiğim için bana iftira atmışlar. Suçlamayı kabul etmiyorum. Erkek arkadaşını onaylamadığım için şikayet edildiğimi düşünüyorum. Daha önce de cezaevinde kaldığım için böyle bir suç işlemem imkansız. Beni yeniden cezaevine göndertmek için bunu planladılar” dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Mağdure sıfatıyla duruşmada hazır bulunan H.A., “Cezaevinden çıkınca bize baskı kurdu. Çok bunalmıştım. Erkek arkadaşımla görüştürmüyordu. Şiddet uyguluyordu. Bana karşı cinsel eylemi olmadı. Şikayetim yoktur” diye konuştu.

CİNSEL EYLEMİNİ GÖRMEDİM



Sanığın eşi R.A. “Bana ve kızıma baskı kuruyordu. Eşimin kızıma karşı cinsel bir eylemini görmedim. Şikayetim yoktur.” dedi. Tanık A.B. “Rehberlik öğretmeniyim. Öğrenci babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Okul yönetimine haber verdim. Halen öğrencimizdir. Evde baskı gördüğünü de ifade etti. Bu yönde işlemler yaptık” ifadelerine yer verdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ



Savcı mütalaasında, yan delil ile desteklenmeyen kesin ve inandırıcı durum olmadığı ve katılanların ifadelerini göz önünde bulundurarak A.A.’nın beraat ve tahliyesini istedi. Mahkeme şahsın beraatına ve tahliyesine karar verdi.