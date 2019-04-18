Ekrem İmamoğlu yapacağı ilk icraatı canlı yayında açıkladı

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Mazbatayı alma ortamı biraz yoğundu. Daha sonra büyükşehir belediyesine geçtik. Büyük bir kitle toplandı. Hiç haber vermeden insanların akarak gelmesi. Saraçhanede her kesimden insan vardı. O insanların sevgisini hissediyorsuuz. dün akşam efes pilsen maçı için söz vermiştik. Söz verdiysek gideceğiz dedim. Gittik çok da güzel bir maç izledik. Rakibimizi yendik. Eve geçtik annem babam geldi kızım sitem yaptı. Oğlum burda iki çocuğum evde demiştim. çocuklarımadına söz veriyorum demiştim. Eve girdim kızım hemen bir oğlunuz yanınızda iki çocucuğunuz evde değil mi dedi? Hemen bir sitem.

Annem çok duygulu tabi çok duygulandılar. Onların maneviyatı beni çok koruyor ona inanıyorum. Gözyaşlarıyla karşıladılar. Dün meydanda da söyledim Allahım beni aileme mahçup etme. Dolayısıyla insanın anne babasına ailesine mahçup olmaması bu çok değerli. ki bu asil görevi asil bir şekilde yapabilesiniz. En çok ailemi ihmal ediyorum . Bir anne oğlunun dizinin dibinde olmasını ister.

Hukuk üstündür insanlığın nefesidir bence. hukuk olmadan insan nefes alamaz. Adaletin bittiği yerde insanın nefes alamaması gibi. Sokaktaki sokak hayvanından tutun da doğaya karşı insanların birbirine karşı diyaloglarına karşı... Hukuk çok derin bir mesele.

"ENGEL YOK"

Benim önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok. Ben bir kelimenin bu ülkenin gündeminden kalkmasını istiyorum: Azınlık. Böyle bir tarif olabilir mi? Hepimiz 16 milyonun bir parçasıyız.

ÖĞRENCİLERE İYİ HABER

İmamoğlu, "İlk işlerimizden birisi öğrencilerin aylık akbilini 50 liraya düşürmek olacak demiştiniz sözünüzü tutacak mısnız?" sorusuna "Derhal, hemen" diye yanıt verdi.